İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında toplanarak gündeme alınan maddeleri görüştü.

Toplantıda Çayhatap köyü yakınlarında “akaryakıt ve servis istasyonu” yapımına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Komisyon Başkanı Mustafa Kaplan tarafından meclisin bilgisine sunuldu.

Toplantı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Kaplan’ın İskilip’e bağlı Kılıçdere köyüne yapılacak olan güneş enerjisi santrali ile ilgili hazırlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sunmasıyla sona erdi.

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