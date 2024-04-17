Başpınar Mahallesi Pazar Caddesinde faaliyet gösteren Paşa Unlu Mamulleri Nöbetçi Fırın Sahibi Aytekin Şahan, son birkaç aydır metal para bulmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, böyle bir uygulamaya başvurduklarını söyledi. Aytekin Şahan, fırınlarında müşterilere para üstü verirken ve ekmek satışı yaptıkları yerlere küsuratlı olan ekmek fiyatından dolayı metal parada eksiklik yaşamaya başladıklarını ifade ederek, bu uygulama ile metal para sıkıntılarını çözmeyi hedeflediklerini anlattı.

“BOZUK PARA YOK”

Şahan, “Son birkaç aydır bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı. Bozuk para eksiğimizi gidermek için fırınımızın camına yazı astık. “90 TL demir para getirene 1 ekmek bedava’ diye. Bozuk para yok ortada. Bu da fırıncılar olarak en çokta bizi zorluyor. Ekmek fiyatı 8 lira. Örnek olarak 2 ekmekte 4 lira bozuk para üstü veriyoruz, bozuk para olmayınca almıyoruz ve her iki ekmekte 1 liramız gidiyor. Bu uygulamamızla inşallah bozuk para sıkıntımızı çözmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ