AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen iş insanı Orhan Bozkurt, Türkiye ve Çorum’a hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Bugüne kadar ki gerek siyasi, gerek kültürel birikimlerini Çorumlularla paylaşmak için AK Parti’den Çorum Milletvekili Aday Adayı olduğunu dile getiren Orhan Bozkurt, geçmiş yıllarda da siyasetin içerisinde aktif olarak yer aldığını kaydetti. Kuruluşundan bugüne kadar hep AK Parti’nin içerisinde yer aldığını ve mensubu olmaktan da gurur duyduğunu anlatan Bozkurt, “Türkiye’nin sadece bilgisi olan değil, bilgiyle birlikte hikmeti de olan idarecilere ihtiyacı var. Gönül verdiğim partimle ve çalışma arkadaşlarımla yine gönül verdiğim memleketim Çorum’a hizmet etmek için bu göreve talibim” dedi.

MYK Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Metin Karaman da AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Çorum AK Parti İl Başkanlığı’nda adaylığını açıklayan Karaman, sözlerine deprem ve sel felaketinde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Kendisini tanıtarak 25 yıllık birikimi ile hizmete talip olduğunu anlatan Metin Karaman kamu kurumlarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldığını, geçen yıl ise Çorumlu Bürokratlar Derneği’nin Genel Başkanlığı görevine seçildiğini hatırlattı. Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük hedeflere ulaşarak Çorum’u daha ileriye taşıyacak çalışmalar yapmaya talip olduğunu da sözlerine ekledi.

(Tugay GÖKTÜRK)

