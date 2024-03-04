Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Ömer Boyraz, partililerle birlikte köylerde saha çalışmalarına başladı. CHP Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ömer Boyraz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde inceledi.



Çorum Merkez Pınarçay, Hacıpaşa, Aksungur, Sırıklı, Bektaşoğlu, Kınık, Serban ve Tatar köylerinde vatandaşlarla buluşan İl Genel Meclisi Adayı Ömer Boyraz, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Boyraz, İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alması halinde kırsal alanın, köylerin beklentilerini, sorunlarını meclis gündemine taşıyacağını ve çözüm için mücadele edeceğini bildirerek, vatandaşları 31 Mart’ta sandığa sahip çıkmaya, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet etti.

Ömer Boyraz’a köy gezileri sırasında CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür de eşlik etti.

