Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazar günü Niğde Belediyespor ile Anamur Belediyespor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup 15.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek. Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Sahası'nda saat 14.00'de başlayacak kritik maçta Boyraz'ın yardımcılıklarını Kırıkkale bölgesinden Gökhan Apaydın ve Yozgat bölgesinden Mustafa Başol Sorgunlu yapacak. Çorum bölgesi hakemlerinden Serhat Doğan ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA