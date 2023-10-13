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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 4.Grup’ta, yarın Tokat Belediye Plevnespor ile Siirt İl Özel İdaresi arasında oynanacak 6.hafta maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Egemen Artun yönetecek. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı’nda oynanacak maçta Artun’un yardımcılıklarını ise Kırşehir bölgesinden Abdurrahman Atabay ile Zonguldak bölgesinden Emir Kılıçarslan yapacak. Saat 14.30’da başlayacak maçta, Ertuğrul Ramazan Boyraz da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Hakemlik kariyerinde ikinci kez profesyonel bir maçta görevlendirilen Ertuğrul Ramazan Boyraz, daha önce 9 Eylül 2023’te, Fatsa Belediye ile Karaköprü Belediye arasında oynanan maçın dördüncü hakemliğini yapmıştı.