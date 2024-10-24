Çorum’un bölgesel futbol hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz, bu hafta 3.Lig maçında görev alacak. 3.Lig 4.Grup’ta, Kahramanmaraş İstiklalspor’la Mardin 1969 Spor arasında oynanacak 8.hafta maçının dördüncü hakemliğine Ertuğrul Ramazan Boyraz atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim Cumartesi günü, Kahramanmaraş Merkez 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanacak maçta Bursa bölgesi hakemlerinden Metin Ateş düdük çalacak. Saat 14.30’da başlayacak maçta Ateş’in yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Hakan Erkan ve Kayseri bölgesinden Ahmet Ulu yapacak.