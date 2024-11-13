Borsa üyelerine Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim üyesi Doç. Dr. Cihat Savsar tarafından “Tarımsal Ticaretteki ve Tarımın Finansmanındaki Yeni Gelişmeler” konulu eğitim semineri verilirken, Laboratuvar Şefi Ziraat Mühendisi C. Tarık Afat ise “Lisanslı Depoculuk” konusunda bilgilendirme yaptı.

Programın açılışında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, 2018-2024 yılları arasında yapılan hizmetlerden bahsederek üyelere yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin katılımcılara faydalı olacağına inandığını söyledi. Özkubat, eğitimi veren Doç. Dr. Cihat Savsar’a ve Ziraat Mühendisi C. Tarık Afat’a teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ