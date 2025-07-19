BDDK tarafından yürürlüğe konan yeni düzenlemeyle birlikte, bireysel kredi kullanıcılarına borç yapılandırma imkânı sunuluyor. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçları 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Faiz oranları ve başvuru tarihleri de açıklandı.

48 AYA VARAN YAPILANDIRMA FIRSATI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Temmuz 2025 itibarıyla kredi borçlularına yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçları artık 48 aya kadar yapılandırılabilecek.

FAİZ ORANLARI AÇIKLANDI

Yeni düzenleme kapsamında yapılandırma faiz oranları da belli oldu. Kredi kartı borçları için yapılandırma faizi yüzde 3,11 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde ise bankalara göre değişkenlik gösteren oranlar söz konusu. Ortalama yapılandırma faiz oranları %3,79 ila %3,89 arasında seyrediyor. Ek hesap (KMH) borçları da bu yapılandırma kapsamına dahil edilerek, tüketicilere tüm borçlar için tek bir plan altında ödeme imkânı tanınıyor