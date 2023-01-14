Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bir kedinin kaldırımda titrediğini fark eden esnaf ve ziraat mühendisi Melih Başer, kedinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

Başer, kontrol ettiği kedinin boğazına takılmış olduğunu gördüğü yiyeceği naylon poşet taktığı eliyle çıkardı.

Kendine gelen kediye su ve yiyecek veren Başer AA muhabirine, "Arkadaşla beraber eldiven olmadığı için naylonla ağzını açtık, lokmayı çıkardık. Kedinin titremesi durdu ve rahatladı. Normalde kedilere dokunamam ama onu gördüğüm için yardım ettik arkadaşlarla. Şükür kurtuldu." ifadesini kullandı.