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Boğazkale Belediyesi tarafından Hattuşa Kültür Turizm ve Dayanışma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karakucak güreşlerinde heyecan sona erdi. Türkiye genelinden 350’e yakın pehlivanın katıldığı Karakucak güreşleri Boğazkale’de yapıldı. Boğazkaleli vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda baş kategorisinde birincilik kürsüsüne Sungurlulu Ünal Karaman çıkarken, ikinci Fatih Kambur, üçüncü Rasim Saraç ve Atilla Balcı oldu. Başaltı kategorisinde ise zirvenin sahibi Samet Yaldıran olurken, Fazlı Kartal ikinci, Batuhan Baş ve Abdulkadir Güney ise üçüncülüğü paylaştı.

Yıldızlar kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ise şu şekilde;

45-50 kilo: 1.Enes Kirazlı, 2.Salih Erenoğlu, 3.Bahadır Erenoğlu ve Eren Yalçın.

55 kilo: 1.Emir Eraslankılıç, 2.Selahattin Atmaca, 3.Salih Bektaş ve Efe Eraslankılıç.

60 kilo: Y.Emre Battal, 2.Turgay Yıldız, 3.M.Kağan Teke ve Berat Kağan Atabek.

65 kilo: 1.Berat Ertaşmış, 2.Yusuf Akteke, 3.Muhammet Aben ve Enes Ayağıbüyük.

70 kilo: 1.Ferhat Yiğit, 2.Recep Ülsü, 3.Halit Erol ve Arda Kaya.

75 kilo: 1.M.Enes Ünal, 2.Ercan Yalmanoğlu, 3.Emre Öner ve Efe Bektaş.

80-100 kilo: 1.Y.Emre Çimen, 2.Onur Boğaç Şahin, 3.Taha Teryaki.

Minikler kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren pehlivanlar şu şekilde oluştu;

25-30 kilo: 1.Yusuf Koçak, 2.Bilal Arda Kuzucu, 3. Halit Kılıç ve Yusuf Bilginoğlu.

35 kilo: 1.Yusuf Eren Koçak, 2.Emirhan Karabıyık, 3.Sefa Dölcü ve Şükrü Eren.

40 kilo: 1.Abdulhamit Çeker, 2.Taha Bozkuş, 3.Yasin Kalender ve M.Eymen Kırıcı.

45 kilo: 1.Yiğit Berat Aktaş, 2.Akın Öz, 3.Fahrettin Acı ve Umut Gördükçü.

50 kilo: 1.Umut Bektaş, 2.Utku İlbars, 3.Mustafa Gördükçü ve Necati Bozkurt.

55 kilo: 1.Erdem Topal, 2.Emirhan Gül, 3.Efe Yaldıran ve Batuhan Taşkaldıran.

60 kilo: 1.Efe İltir, 2.İsa Mavruz, 3.Esat Topal.

65 kilo: 1.Taha Güney, 2.Emir Hamza Bolat, 3.Efe Can Efe ve Yiğit Emir Yıldız.

70-85 kilo: 1.Uğur Alp Tuzcu, 2.Süleyman Kalender, 3.M.Anıl Kara ve Aras Ege Beyit.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün de yer aldığı töreninde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.