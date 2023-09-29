Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 7.hafta maçında, Pazar günü ligin güçlü takımlarından Bodrum FK’ya konuk olacak.

Ligin son 2 haftasında, deplasmanda Ümraniyespor’u, sahasında da Sakaryaspor’u 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, zorlu Bodrum deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar puan üzerine yapılırken, maç öncesi son çalışmasını dün Çorum’da yapan kırmızı-siyahlı takım, akşam saatlerinde Ankara’dan uçakla Dalaman’a, oradan da otobüsle Bodrum’a geçti. Çorum temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Nalepa takımdaki yerini alamayacak.

Ahlatcı Çorum FK’nın esti teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in takımı Bodrum FK da iyi bir sezon geçiriyor. En son deplasmanda Altay’la 1-1 berabere kalan Muğla temsilcisi, Çorum FK karşısında galip gelerek zirve yarışında geride kalmak istemiyor.

12 puanlı 3.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 11 puanlı 5.sıradaki Bodrum FK arasında, Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta, Turtay’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Baran Eraslan ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. İzmir’den Reşat Onur Coşkunses de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.