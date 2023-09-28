Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 1 Ekim Pazar günü, Bodrumspor’la, deplasmanda oynayacağı maçı Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Bodrum İlçe Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Baran Eraslan ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. İzmir’den Reşat Onur Coşkunses de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

27 yaşındaki Ömer Faruk Turtay, hem Ahlatcı Çorum FK’nın, hem de Bodrumspor’un ilk kez maçını yönetecek. Turtay, kariyerinde 64 klasman maçına çıkarken, bu maçların 31’ini ev sahibi takımlar, 26’ısını deplasman takımları kazanırken, 7 karşılaşma ise berabere bitti.

1.LİGDE 7.HAFTANIN

MAÇLARI VE HAKEMLERİ

29 EYLÜL CUMA

20.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor

Alpaslan Şen (Trabzon)

30 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Tuzlaspor-Şanlıurfaspor

Gürcan Hasova (Ankara)

16.00 Giresunspor-Altay

Burak Olcar (Ankara)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK

Mehmet Türkmen (İstanbul)

1 EKİM PAZAR

13.30 Bodrumspor-Çorum FK

Ömer Faruk Turtay (Antalya)

13.30 Erzurumspor-Boluspor

Ozan Ergün (İstanbul)

16.00 Kocaelispor-Keçiörengücü

Emre Kargın (İzmir)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor

Oğuzhan Çakır (Balıkesir)

2 EKİM PAZARTESİ

20.00 Göztepe-Adanaspor

Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli)