Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 1 Ekim Pazar günü, Bodrumspor’la, deplasmanda oynayacağı maçı Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Bodrum İlçe Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Baran Eraslan ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. İzmir’den Reşat Onur Coşkunses de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
27 yaşındaki Ömer Faruk Turtay, hem Ahlatcı Çorum FK’nın, hem de Bodrumspor’un ilk kez maçını yönetecek. Turtay, kariyerinde 64 klasman maçına çıkarken, bu maçların 31’ini ev sahibi takımlar, 26’ısını deplasman takımları kazanırken, 7 karşılaşma ise berabere bitti.
1.LİGDE 7.HAFTANIN
MAÇLARI VE HAKEMLERİ
29 EYLÜL CUMA
20.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor
Alpaslan Şen (Trabzon)
30 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Tuzlaspor-Şanlıurfaspor
Gürcan Hasova (Ankara)
16.00 Giresunspor-Altay
Burak Olcar (Ankara)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK
Mehmet Türkmen (İstanbul)
1 EKİM PAZAR
13.30 Bodrumspor-Çorum FK
Ömer Faruk Turtay (Antalya)
13.30 Erzurumspor-Boluspor
Ozan Ergün (İstanbul)
16.00 Kocaelispor-Keçiörengücü
Emre Kargın (İzmir)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor
Oğuzhan Çakır (Balıkesir)
2 EKİM PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Adanaspor
Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli)