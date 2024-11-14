Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel turnuvada heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası’nda gerçekleşen turnuvaya 45 sporcu katılım sağladı. Turnuva, büyükler ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Hitit Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Demirkan’ın da yakından takip ettiği müsabakalar sonunda büyük erkekler kategorisinde M.Yasin Cinkaya birinci, Ömer Ceylan ikinci, Hakan Çatıkkaş üçüncü, Burak Poyraz Taşan dördüncü olarak tamamladı. Büyük kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Emine Kangal çıkarken, Nezaket Özcan ikinci, Merve Gül üçüncü, İpek Usta dördüncü oldu.

Genç kızlarda Ela Uysal birinci, Buğlem Kabasakal ikinci, Ecrin Özdilli üçüncü olurken, genç erkeklerde ise Alperen Özdoğan birinci, Doğa Çağın Çıtak ikinci, Semih Yüce üçüncü, Akın Özkaya dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.