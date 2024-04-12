Bocce,Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası 22-27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Bu önemli şampiyonada mücadele edecek sporcuların belirlendiği Bocce Petank İl Birinciliği bayram öncesi Olimpik Yüzme Havuzu Bocce Sahası’nda gerçekleşti. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde toplam 42 sporcu yarıştı.

İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük kızlar: 1.Sima Nur Kökçüoğlu, 2.Miray Koç, 3.Nisa Su Taşkın, 4.Ayşe Feyza Şahin.

Küçük erkekler: 1.Akın Özkaya, 2.M.Çağrı Çalışkan, 3.Doğa Çağın Çıtak, 4.Alperen Ölmez.

Yıldız kızlar: 1.Buğlem Kabasakal, 2.Ela Uysal, 3.Tuana Okumuş.

Yıldız erkekler: 1.Ömer Ceylan, 2.Melih Kuyruk, 3.Alperen Bozdoğa, 4.Burak Poyraz Taşan.

Genç erkekler: 1.Arda Temur, 2.Beytullah Çelikbaş, 3.Volkan Özdemir, 4.Mert Bolat.

Büyük erkekler: 1.M.Yasin Cinkaya, 2.Mehmet Yalçın, 3.Burakhan Kepçe, 4.Hakan Çatıkkaş.

Petank Altın Nokta Karışık: 1.Ömer Ceylan, 2.Burak Poyraz Taşan, 3.Semih Yüce, 4.Buğlem Kabasakal.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.