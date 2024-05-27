Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Karadeniz Bocce Grup Birinciliği 23-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun'un Alaçam ilçesinde yapıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda Çorum'u kızlarda Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, erkeklerde ise Merkez Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil etti. Çorum temsilcileri grup müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA