Ahlatcı Holding 2022 yılında bir önceki yıla göre %34 artışla 373 milyar lira (14,3 milyar dolar) yıllık gelir elde etti.

Finans sektöründeki genişleme daha başarılı oldu. Ahlatcı Holding Borsa İstanbul’da günlük 100 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren bir menkul kıymetler firması ve aracı kurumun sahibi.

Şirket sloganı “Güven altından daha değerlidir” olan Ahlatcı, en çok BAE’ye ihracat yapıyor. Ahlatcı’nın ürettiği mücevherler, özellikle Hindistan ve Çin gibi yerlerde popüler.

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Bloomberg, Çorum’daki altın rafinerisiyle tek başına Türkiye’nin ihracatının yüzde 3’ünü yapan Ahlatcı Şirketler Grubu’nun Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın hikayesini yazdı:

“Ahmet Ahlatcı, rafinerinin ana şirketi olan Ahlatcı Holding'i kırk yıl önce tek bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. H olding, bugün altı sektörde 43 şirketle Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline geldi. Koç ve Sabancı gibi aileleri geride bıraktı. (…) Ahlatcı'nın büyümesinin arkasındaki güç, Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi yaklaşımıyla enflasyon yükselip, TL değer kaybettikçe daha fazla rağbet gören altın. Ahlatcı'nın piyasadaki ağırlığı, Erdoğan'ın piyasa müdahalelerinden ürken yabancı para kaçtıkça diğer yerel aracı kurumlarla birlikte arttı. Ahlatcı, Borsa İstanbul'da günlük 100 milyon dolarlık işlem yapan bir menkul kıymetler firması ve aracı kurumun sahibi. Şimdi de bir banka alıyor.

Ahmet Ahlatcı, şirketini kırk yıl önce bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. Şirket büyüyerek ülkenin en büyük holdinglerinden biri haline geldi. Türkiye’nin antik kalıntılarıyla ünlü Anadolu bölgesinin engebeli, tepelik bir köşesinde, Ahlatcı Metal Rafinerisi’nin cam ve çelikten yapılmış modern merkezini gözden kaçırmak imkansız.

Önünde bir fıskiye, yontulmuş süs bitkileri ve dev bir cam elmas bulunan bina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaratılan zenginliğin bir anıtı. Aynı zamanda kurucusunun, ülkeyi ve ekonomisini kendi imajına göre şekillendiren bir liderin gölgesinde nasıl geliştiğinin de kanıtı.

Ahmet Ahlatcı, rafinerinin ana şirketi olan Ahlatcı Holding’i kırk yıl önce tek bir kuyumcu dükkânı olarak kurdu. Holding, aralarında enerji ve finansın da bulunduğu altı sektörde 43 şirketle Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri haline geldi.

NET SERVETİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE: SERVETİN SIRRI ALTIN

Erdoğan yeni bir seçim zaferinin ardından Türkiye’deki hakimiyetini pekiştirirken, 65 yaşındaki Ahlatcı halihazırda ülkenin en zengin kişilerinden biri. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre net serveti 5 milyar doların üzerinde. Ahlatcı, birkaç yıl içinde, sanayi grupları nesiller boyu ekonominin temel direkleri olan Koç ve Sabancı aileleri gibi hanedan üyelerini geride bıraktı. Ahlatcı’nın büyümesinin arkasındaki güç, Erdoğan’ın alışılmışın dışındaki ekonomi yaklaşımı altında enflasyon yükseldikçe ve para birimi değer kaybettikçe daha fazla rağbet gören altın.

ANAHTAR KELİMELER: SADAKAT VE FIRSAT

Ancak Ahlatcı’nın yükselişi, iktidarını üçüncü on yıla taşıyan bir liderin sadakat ve fırsat hikâyesi. Ahlatcı’nın yükselişi Erdoğan’ınkini yansıtıyor. Cumhurbaşkanı’na yurtdışı gezilerinde eşlik eden Ahlatcı, Erdoğan’ın desteğinin temelini oluşturan Türkiye’nin muhafazakar bölgelerinden geliyor.

Bölgeden gelen sanayiciler ekonomiyi canlandırdı ve hastaneler ve otoyollar gibi önemli altyapılar geliştirdi. Brüksel’deki German Marshall Fund’da kıdemli bir araştırmacı olan Kadri Taştan, “Bu projeler sıradan bir vatandaş için son derece görünür” diyor. “Ama aynı zamanda başarı öyküleri yaratırken – altyapı oluştururken, yollar inşa ederken – yakın arkadaşlarınızı, çevrenizi de zenginleştiriyorsunuz.”

Bloomberg Milyarderler Endeksi Ahlatcı’nın net servetini, Ahlatcı Holding’in kuyumculuk ve rafineri işletmelerinin bildirdiği gelir rakamlarına dayanarak ve bunları halka açık emsalleriyle karşılaştırarak hesapladı. Ayrıca şirketin sahip olduğu bir alışveriş merkezinin ve hisseleri borsada işlem gören bir gaz dağıtım şirketindeki hissesinin değerini de içeriyor.

Ahlatcı ilk kez uluslararası bir servet sıralamasında yer alıyor. Ahlatcı Holding, 26 Haziran’da sorulara e-posta ile verdiği yanıtta, kurucusunun servetinin ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Türkiye’nin küresel altın ticaretindeki gücü, tüm ihracatın %3’ünden fazlasını oluşturan 8 milyar dolarlık bir sektör olan mücevherde yatıyor.

Şirket sloganı “Güven altından daha değerlidir” olan Ahlatcı, ülkenin en büyük imalatçılarından ve hem üst düzey hem de temel mücevherat ihracatçılarından biridir. Sade altın zincirler ve bilezikler gibi… Bunlar özellikle Hindistan ve Çin gibi yerlerde popüler. Yükselen enflasyon da bu cazibeyi arttırıyor.

ENFLASYON VE SINIRLI YATIRIM SEÇENEKLERİ ALTINA YATIRIMI ARTTIRDI

Fiyatların 2022 yılında ortalama %72 ve çok sayıda kuyumcuya ev sahipliği yapan İstanbul’daki Kapalıçarşı’da %100’den fazla arttığı Türkiye’de de durum böyle. Dünya Altın Konseyi’ne göre, geçen yıl mücevher talebi %8 artarken, altına yapılan toplam yatırım da üçte birden fazla artış gösterdi. Altının yıllık ortalama fiyatı lira bazında rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul’daki Metals Focus’ta danışman olan Çağdaş Küçükemiroğlu, “Yüksek enflasyon ve sınırlı yatırım seçenekleri nedeniyle altına yatırım yapmayı seçtiler,” dedi. “Eğer Türk lirası taşıyorsanız, kaybediyorsunuz.”

2022’DE ŞİRKETİN 5 MİLYAR DOLARLIK ALTIN İHRACATININ %60’I BAE’YE GİTTİ

Ahlatcı, Mayıs 2022’de yaptığı açıklamada o yıl 5 milyar dolar değerinde altın ihraç ettiğini ve bunun %60’ının dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden birine ev sahipliği yapan BAE’ye gittiğini söyledi. BAE’de bol miktarda satıcı ve gelişen bir mücevher talebi var, ancak nispeten az sayıda imalatçı bulunuyor. Bu da Türkiye’yi ve Ahlatcı gibi şirketleri kilit tedarikçiler haline getiriyor.

Ahlatcı’nın bir başka avantajı daha var: Mayınlı kaya veya hurda altını saflaştırılmış külçelere dönüştürmek için özel olarak inşa edilmiş bir fabrika. Aile, 2011 yılında İstanbul’un yaklaşık 600 kilometre (373 mil) doğusundaki memleketi Çorum’da bir değerli metal rafinerisi kurdu. Bu, ülke çapındaki beş rafineriden en yenisi.

Türkiye’de üretilen bilezik gibi ürünler Dubai ve Hindistan üzerinden transit geçerek İstanbul Kapalıçarşı üzerinden Türkiye’deki bir rafineriye ulaşıp eritilerek daha yüksek ayarlı bir yüzük haline getirilebiliyor.

Danışmanlık firması I.R. Consilium’un araştırma ve analiz müdürü David Soud, “Herkes altın rafinasyonunun son derece karlı olduğunu düşünüyor, ancak bu tıpkı gemicilik gibi, marjlar çok dar” dedi. “Rafineriler çok para kazanabilir, evet, ama bu hacimle ilgili.”

BEKLENENDEN DAHA AZ BİR FAİZ ARTIŞININ ARDINDAN TÜRK LİRASI DÜŞTÜ, ERDOĞAN’IN WALL STREET EKİBİ DIŞ PİYASALARDA BUZ GİBİ KARŞILANIYOR

Şirket, Ahlatcı’nın altınının bir kısmının İsviçre’den geldiğini söyledi. İsviçre, Türkiye’nin en büyük altın ticaret ortağı. Ahlatcı, mücevher üretimi için 3,5 milyar dolarlık saf altın ithal ettiğini söyledi, ancak hangi dönemde olduğunu söylemedi.

Şirket sorulara verdiği yazılı yanıtta “Rafine ettiğimiz miktar ihracat tarafımız için yeterli değil, bu nedenle genellikle İsviçre’den bankalardan ve rafinerilerden külçe altın ithal ediyoruz” dedi.

MADURO İLE GÖRÜŞMEYE ERDOĞAN İLE BERABER GİTTİLER

Bir diğer potansiyel kaynak Venezuela’ydı, ancak bu gerçekleşmedi. İki ülke arasındaki ilişkiler ısınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018’in sonlarında mevkidaşı Nicolas Maduro ile görüşmek üzere Venezuela’ya gitti. Erdoğan, Maduro’nun görüşmesi gerektiğini düşündüğü yakın bir tanıdığını da yanında getirdi: Ahmet Ahlatcı.

Ahlatcı o dönemde hükümet yanlısı yerel bir gazeteye verdiği demeçte “Venezuela altın üreten bir ülke olduğu için Nicolas Maduro tesisimizle yakından ilgilendi” dedi.

Bir sonraki ay Maduro’nun bir zamanlar siyasi müttefiki ve eski başkan yardımcısı Tareck El Aissami, Ahlatcı’nın Çorum’daki rafinerisini ziyaret etti. Ancak Ahlatcı’nın düşüncelerini bilen bir kişi 2019’da Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarını ihlal etmekten korktuğu için herhangi bir ortaklık kurulmadığını söyledi.

Yine de bu gezi, milyarderin Erodoğan’la yakın bağlarını ve giderek çeşitlenen işlerinin cumhurbaşkanının gündemini nasıl desteklediğini aydınlattı. Erdoğan’ı 2020’de Türkiye’nin doğusundaki yeni cumhurbaşkanlığı kompleksinde ziyaret etti ve ona sarayın açılışı anısına bir madeni para verdi.

AHLATCI’NIN HAYAT HİKAYESİ: KUYUMCU DÜKKANI AÇARAK BAŞLADI, 4 BİN 350 ÇALIŞANI VAR

Erdoğan gibi Ahlatcı da mütevazı koşullarda büyümüş. İlk kuyumcu dükkanını 1984 yılında, genellikle 4.000 yıllık Hitit kalıntılarını görmek için bölgeye gelen turistlerin gözünden kaçan 300.000 nüfuslu sakin bir şehir olan Çorum’un ana alışveriş caddesinde açtı.

İleriye doğru döndüğünüzde, genişleyen şirketin kendi güvenlik kolu ve şehre hakim olan diğer işletmeleri var. Toplam 4.350 kişiye istihdam sağlayan Ahlatcı, şehirdeki her sekiz haneden birinde bir çalışanının olduğunu iddia ediyor.

SAĞLIK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DE VAR

Ahlatcı’nın Temple Üniversitesi’nde eğitim görmüş oğlu Ahmet Emin tarafından yönetilen mücevher bölümü, ürünlerini ülke çapında 4.250’den fazla perakende mağazasında satıyor. Diğer oğlu Ateş ise fiyatı 14.000 $’a kadar çıkan mücevherlerle süslü üst düzey bir tasarım hattını yönetiyor. Ayrıca Ahlatcı Holding’in Audi, Skoda ve Volkswagen otomobilleri satan bir otomobil bayisi ve iki yerel özel hastanesi bulunmakta.

Şirketin internet sitesinde ve geçen yıl sahibi olduğu bir doğalgaz dağıtım şirketinin hisselerinin satışına ilişkin açıklamada yayınlanan rakamlara göre Ahlatcı Holding 2022 yılında bir önceki yıla göre %34 artışla 373 milyar lira (14,3 milyar dolar) yıllık gelir elde etti.

Aile son yıllarda giderek daha niş alanlara yöneldi. Bir dijital ödeme uygulaması yarattı ve ultra hafif karbon bazlı bir malzeme olan grafen gibi malzemelerden yapılmış ürünleri araştıran ve geliştiren bir nanoteknoloji girişiminin kontrol hissesini satın aldı. Nanografi adlı şirket de burun içi Covid aşısı geliştirmek için yarıştı. Milyarder 2021’de aşının geliştirme maliyetini üstlendiğini ve elde edilen kârı devlete bağışlayacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca isim haklarını da alacaktı. Şirket e-postasında, Ahlatcı Holding’in proje için 5 milyon dolar harcamasının ardından projenin rafa kaldırıldığını söyledi. Şirket, bunun sebebi olarak Türk bürokrasisini suçladı.

Finans sektöründeki genişleme daha başarılı oldu. Ahlatcı Holding Borsa İstanbul’da günlük 100 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren bir menkul kıymetler firması ve aracı kurumun sahibi.

YABANCI PARA KAÇTIKÇA AHLATÇI’NIN PİYASADAKİ AĞIRLIĞI ARTTI

Ahlatcı’nın piyasadaki ağırlığı, Erdoğan’ın piyasa müdahalelerinden ürken yabancı para kaçtıkça diğer yerel aracı kurumlarla birlikte arttı.

Geçen ayın sonlarında Ahlatcı ticari bir banka için en yüksek teklifi verdi. Ahlatcı, bu satın almanın halihazırda bir döviz bürosu, ödeme sistemi, menkul kıymetler işi ve mücevher toptancılığı ve üretimi olan bir holding için “çemberi tamamlayacağını” söyledi. Şirket sorulara cevaben “Ahmet Ahlatcı her zaman bir banka kurmak ya da satın almak istemiştir” diye cevap verdi.

“ERDOĞAN’IN YENİ DÖNEMİNİN STATÜKODAN SAPACAĞINA DAİR ÇOK AZ BELİRTİ VAR”

Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yapılan ikinci tur oylamada yeniden seçilmesi, Ahlatcılar ve cumhurbaşkanına yakınlığından faydalanan diğer işadamları için belirleyici bir destek oldu. German Marshall Fund’dan Taştan’a göre Erdoğan’ın yeni döneminin statükodan bir sapmaya işaret edeceğine dair çok az belirti var: “Yıllar içinde bir tür bağımlı ağı oluşturuldu. Bu ağ o kadar güçlü ki, büyük bir değişiklik göreceğimize inanmıyorum. Siyaset, ekonomi, hepsi birbiriyle bağlantılı.”

(ÇORUM HABER’İN NOTU: Tüm fotoğraflar Bloomberg tarafından kullanılan fotoğraflardır.)