Bülent Ecevit başbakanken onun hastalığıyla ilgili şimdiki Cumhurbaşkanı’nın dalga geçtiğini anımsatan İmamoğlu, “Neler neler söylemişti. Hepimiz yaşlanacağız. Allah hepimize sağlıklı bir yaşam versin. Kendisine de sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu tür şeyler siyasete meze yapılmaz. Ayıptır günahtır. Kısa süre önce kendisi de ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Naklen yayında gördük. Millet ittifakından bir kişi bile bu konuyu ağzına almadı. Bu sağlıksız durumu oy uğruna istismar eden bir kişiyi gördünüz mü? Hatta erdemli bir şekilde 13. Cumhurbaşkanımız Salın Kemal Kılıçdaroğlu kendisine geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte böyle olmalı. Bu olay Sayın Kılıçdaroğlu’nun başına gelseydi ben eminim onun dillinden neler dökülürdü neler. Bu ülkede artık normalleşmeliyiz. Kavgacı, bağırıp çağıran, doktorundan mühendisine herkesi azarlayan bu dil, bu millete yakışıyor mu? Düşmanlaştırmadan siyaset yapılamaz mı?

Allah aşkına insanları ayırmasın, Sana oy veren-vermeyen ayrımı yapma. Bu insanları inançlarına, menşeilerine, etnik kökenimle ayırmaya hep birlikte son verelim. Kalbimizde sevgi olsun” dedi.



(Tugay GÖKTÜRK)