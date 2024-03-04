Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalarak aldığı 1 puanla yeniden play-off potasına girerken, maçtan sonra taraftarlara seslenen kaptan Ferhat Yazgan, son düdüğe kadar destek istedi.

Sezonun en iyi oyunlarından birini oynayan Ahlatcı Çorum FK, buna rağmen sahadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken, maçtan sonra beraberinde bazı futbolcularla birlikte Maraton Tribününe giden kaptan Ferhat, taraftarlara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ancak play-off bileti alacaklarına inançlarının tam olduğuna dikkat çeken Ferhat Yazgan, “Bizi her şartta desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı desteği sezonun son düdüğüne kadar devam ettirmenizi bekliyoruz. Bize güvenin, bu takım Play-Off’a çıkacak, bundan şüpheniz olmasın. Play-Off’a kalırsak da bir üst lige çıkacağımıza inancımız tam. Yeter ki bize güvenin, ve sonuna kadar destekleyin” şeklinde konuştu.

Taraftarlar da beraberliğe rağmen futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdiler.