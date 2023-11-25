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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen 1 haftalık milli ara sona erdi. Ahlatcı Çorum FK, yarın 13.hafta maçında, İzmir temsilcisi Altay’ı konuk edecek.

Ligde 6 maçtır kazanamayan ve 10. sıraya kadar gerileyen Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör değişikliğinin ardından, Serkan Özbalta nezaretinde çıktığı ilk maçta, milli ara öncesi Kocaelispor’a son dakika golüyle 2-1 yenilirken, oynadığı futbolla camiayı umutlandırmıştı. Serkan Özbalta nezaretindeki ilk iç saha maçında yarın Altay’ı konuk edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, güzel bir futbolla kazanıp galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Yarınki zorlu maçta sakatlığı süren ve ilk yarıyı kapatan Sadık Arda’nın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Ali Türkan ve Ahmet İlhan forma giymeleri beklenmiyor.

Ligde son sırada yer alan ve 10 maçtın galibiyet alamayan Altay cephesinde de değişim rüzgârları esiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda Murat Pervane başkanlığında bir yönetimin göreve seçilmesinden sonra teknik direktör değişikliğine de gidildi. Serkan Afacan İzmir temsilcisinin yeni teknik direktörü oldu. Yaşanan bu değişim siyah-beyazlı camiayı az da olsa umutlandırırken, hesaplar Çorum’dan puanla ayrılıp kötü gidişe son vermek üzerine yapılıyor.

Altay’da da, Marco Paixao, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan ve Erdem Özcan’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu futbolcuların yarınki maçta oynayıp oynayamayacakları henüz netlik kazanmadı. Sarı kart cezalısı olan Zeki Yıldırım ise takımdaki yerini alamayacak.

14 puanlı 10.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 5 puanlı son sıradaki Altay arasında, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Denizli bölgesi A klasman hakemi Feridun Daldaş yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Feridun Daldaş’ın yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.