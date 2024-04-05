Çorum'da bir otomobilin kontrolsüz açılan kapısı nedeniyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün Osmancık Caddesi Yazı Çarşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmancık Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü park halindeki bir otomobilin kapısının açılmasıyla yere savruldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Haber Merkezi