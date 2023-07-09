Spor Taban Birlikleri ile kahvaltıda bir araya gelen ASKF Başkanı Ferhat Arıcı birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Çorum'u spor şehri yapma konusunda azimle çalışacaklarını belirtti.

2022 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Genel Kurul'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına seçilen Ferhat Arıcı, gelinen 1 yıllık süreci değerlendirmek üzere spor taban birlikleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Özel bir kafede gerçekleşen kahvaltıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Genel Sekreteri Hilal Kiraz, ASKF Başkan Yardımcıları Necat Yazıcı, Hacı Ömer Yağlıdere, eski ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASGD Başkanı Rıfat Kara, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Yönetim Kurulu ve kulüp temsilcileri katıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı 1 yıllık görev süreci içerisinde çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, birlikte başarmak ve birlikte kazanmanın öneminden de bahsetti. 1 yıllık görev süreci içerisinde yaptıkları işlerin gurur vesilesi olduğunun da altını çizen Arıcı, "

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yeni ASKF Yönetimi olarak bizler amatör spor camiasının birlik ve beraberliğini daha da bir pekiştirdik. Bu birlik ve beraberliği maalesef pek de arzulamayanların camianın gelişmesine bu anlamda bugüne kadar ciddi katkı yapmamış olanların karşısına, geçmişten daha fazla "bir ve bütün" olarak çıktık. ASKF'nin yeni yönetiminin başarısızlığı için büyük umutlarla beklenti içine girenler, buna ilişkin sosyal medya paylaşımı ya da haber yapanlar bizim yönetim anlayışımızda gerçekleşen bütünlük karşısında çaresiz kaldılar.

Oysa yapılması gereken, doğru olanları paylaşmak, doğru ve güzel olanı çoğaltmak olmalıdır. Birbirimizin başarısızlığına adeta duacı olmanın bu şehre kazandıracağı hiçbir şey yok. Kazanacaksak beraber kazanacağız, başaracaksak birlikte başaracağız. Umuyoruz ki en kısa sürede bu olgunluğa erişir ve Çorum için, şehrimiz için enerjilerimizi bir araya getirerek Çorum'u bir spor şehri yaparız.

KULÜPLERİMİZE 100BİN TL DESTEK

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı konuşmasının devamında Çorum amatör sporuna kazandırdığı yeniliklerden bahsetti. Amatör spor kulüplerinin antrenör gereksinimlerinin artık Halk Eğitim Merkezi tarafından karşılandığını belirten Arıcı, "Bu da kulübümüze yıllık yaklaşık 100 bin TL destek anlamına gelmektedir. Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz üzerinden sağlanan imkan çerçevesinde yapılan servis ihalesi ile amatör spor kulüplerimizin kanayan yarası olan il merkezimiz ile ilçelerimiz arasındaki ulaşım sorununu halletmiş bulunuyoruz. Sporcu sağlığı ve kliniği birimimizle uzman fizyoterapist gözetiminde sporla ilgilenen gençlerimizin geniş bir yetenek taraması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Sporun bilinçli ve uzun süreli yapılması için bu olmazsa olmaz bir şarttır. Arda Güler örneğinde görüldüğü gibi Çorum'dan da çok yetenekli sporcularımızın çıkmaması için bizce hiçbir neden bulunmamaktadır. Yeter ki doğru işi doğru şekilde doğru insanlar ve uzmanlarla yapalım. Bu sezon Amatör futbol liglerine sponsor desteği sağladık. Alınan tüm kaynak takımlarımıza belirli kriterlere göre en adaletli bir şekilde dağıtıldı. Kulüplerimiz de bundan son derece memnunlar. İnşaallah önümüzdeki sezon bu sponsorluk desteğini artırmak için yönetim olarak daha büyük bir çaba göstereceğiz. Bu vesileyle de buradan gerek sanayicilerimize gerekse de maddi imkanı yerinde olan sporsever hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmuş olalım. gelin Çorum'un gençleri için amatör spor müsabaka ve organizasyonlarına sponsor desteği olalım. Çorumlu gençlerimizin sportif başarılarının gururuna ortak olalım" dedi.

"LİSANSLI SPORCU SAYISINDA YÜZDE 48 BÜYÜME'

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın konuşmasının ardından bir konuşma da Genel Sekreter Hilal Kiraz yaptı. Konuşmasında 1 yıllık süreçte yaptıkları faaliyetleri anlatan Kiraz, sporcu sayısında da yüzde 48'lik bir büyüme oranına sahip olduklarına dikkat çekti.

ASKF'nin yeni yönetiminin bir yılı Çorum için altın yıl olduğunu ifade eden Kiraz, "Biz göreve geldikten sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye ve İl Özel İdare tarafından kulüplere yapılan malzeme yardımı tavan yaptı. Amatör Spor haftasını ilk kez yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. 2000 kişilik sporcu, veli ve antrenörden oluşan kalabalık ASKF'nin gücünü herkese göstermişti. Bu yıl pek çok kulübün daha amatör futbol liglerine katılımı sağlandı, yeni spor kulüplerinin kurulması teşvik edildi ve sayımız her geçen gün daha bir artıyor. Son bir yıl içinde futbolda 1586 olan lisans işlemi 2347 olmuş ve lisanslı sporcu artış oranı %48 olarak gerçekleşmiştir. Yeni sporcularımıza ve ailelerine amatör spor camiasına hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM İLÇE KULÜPLERİMİZİ KUCAKLADIK'

Konuşmasının sonunda Çorum'un bütün ilçelerine giderek tüm spor kulüplerini kucakladıklarının da altını çizen Kiraz, Antrenmanlara katıldık, sporun her türünü teşvik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bunu yaparken herhangi bir branşı diğerinden ayırmadık. Çünkü tüm amatör branşlar bizim için önemli, orada akıtılan her damla ter saygıyı hak ediyor. Tüm bu süreçlerde bugünün bir gereği olarak sosyal medyamızı çok aktif bir şekilde kullandık. Geçmiştekinden çok daha yüksek bir oranda ASKF'nın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırdık" dedi.

'ÇORUM'U SPORDA MARKA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

ASKF Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere Çorum'u sporda marka yapmak istediklerini söyledi.

ASKF'nin vizyonunu anlatan Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, "ASKF taleplerini iletirken amacı Çorum'u sporda marka yapmaktır. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamaktır. Bu amaçla talep ediyor ve istiyoruz. Devlet büyüklerinden istediğimiz her talebimiz onların en iyi şekilde yetişmeleri, vatanlarına, milletlerine, değerlerine sahip çıkacak bilinçte olmalarını sağlamak üzerinedir. Yoksa ASKF kendi kurumsal menfaatleri için bir talepte bulunmamaktadır. Biz bu bağlamda sadece sportif çalışma yaptırmakla kalmıyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donanması için de elimizden gelen çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda sporun verdiği disiplin ve özgüveni milli ve manevi değerlerimizle buluşturmak suretiyle göz aydınlığı olacak nesillerimizin yetiştirilmesinde bizler de katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Çorumlu Obası ve Çatak tabiat parklarının sportif kamplar ve eğitimler için kullanılmasına dair bir protokol yapılması en önemli arzularımızdandır" dedi.

'MİMAR SİNAN SAHASI YENİ SEZONA YETİŞMELİ'

Programın sonunda ASKF Başkan Yardımcısı taleplerini ve hedefleri anlattı. Başkan Yardımcısı Yazıcı, Mimar Sinan Semt Sahası'nın yeni sezona mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çorum amatöründe sportif başarı sağlamak için önce tesisleşme konusunda eksiksiz olmak gerektiğini belirten Yazıcı, "Mevcut sentetik ve nizami sahaların bazı eksikleri var. Bilhassa Mimar Sinan semt sahası. Bakımlarının yapılması, müştemilatın tamamlanması gerekiyor. Bunları Belediyemiz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de biliyorlar. Sportif başarı için tesislerimizdeki eksiklerin en kısa sürede tamamlanması şarttır. Bu talebimizi buradan da tekrarlamak isteriz.

Her mahallemizde mutlaka bir spor tesisi olmalı. Semt sahaları ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte olmalı. Belediye meclisimizde imar düzenlemeleri yapılırken amatör spor temsilcilerinin de görüşleri alınmalı. Şehrin yönetimi de imarı da YÖNETİŞİM prensipleri doğrultusunda şekillenmeli. ÇÜNKÜ kullanılan kaynak kamu kaynağı yani hepimize ait, dolayısıyla hepimize ait olan kaynağın doğru, etkin ve verimli kullanılabilmesi için konunun tüm paydaşlarının da görüşleri alınmalıdır. Aksi takdirde eksik yapılan her hizmetin maliyeti artmakta ve bir tür kamu zararı oluşabilmektedir" şeklinde konuştu.

ARICI’DAN RESMİ KURUMLARA ÇAĞRI

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, resmi kurumlara da göndermede bulundu.

Amatör sporun büyümesi için resmi kurumların destek olmasının gerektiğini ifade eden Arıcı, “Buradan Karayolları’na, Devlet Su İşleri’ne (DSİ), TEDAŞ’A ve diğer resmi kurumlarımıza çağrıda bulunuyorum. Spor Kulübü kurarak çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi çatı altınızda toplayın. Kulüplerimize destek olun. Sizlerin gücü ile Çorum’da veya diğer illerde amatör spor daha hızlı büyüyecektir”dedi.