Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği, inşaatı süren Rıza Şehri projesinde önemli bir adım daha geride kaldı.

Çorum Belediyesi’nin de sağladığı destek ile tamamlanma aşamasına gelen Rıza Şehri projesi için Yıldız Park Düğün Salonları’nda dayanışma gecesi düzenlendi.

Birlik beraberlik, dayanışma ve kardeşlik buluşmasına dönüşen geceye AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Belediye Başkan Vekili Zübeyir Tuncel, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Elvan Zorlu, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Ömer Boyraz, Ümit Er, Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Merzifon Şube Başkanı Hasan Güvenç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, köy ve mahalle muhtarları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Yıldız Şahin geceye katılanları selamlaması ile başlayan programda Dede Nurettin Aksoy da Hacı Bektaş Veli’nin yolunu yaşatan, yürüten ve gelecek kuşaklara aktarmakla sorumlu olan kişiler olarak vakıf binası bitişiğinde bulunan 5.5 dönümlük arsada başlattıkları Rıza Şehri projesinde sona gelindiğini müjdeledi. İçerisinde aşevinden kreşe, toplantı ve tiyatro salonlarından otoparkına, cem meydanından morguna, yaşlı yurdundan sergi salonuna, kadar bir çok bölüm bulunan Rıza Şehri Kültür Merkezi’nin inşaatının tamamlanması adına bu gecenin düzenlendiğini belirten Aksoy geceye katılan birlik beraberliklerine katkı sunan tüm canlara teşekkür etti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi hizmetleri ile ilgili bilgi vererek “Rıza şehri inşaatımız ve yolumuza hizmetlerin devamı için yapacağınız en küçük katkı bile bizler için büyük anlamlar içermektedir. Bizlere bugüne kadar gönül veren, destek sağlayan iş insanlarımız ve esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hak cümle canların yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.



Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güvenç de Genel Merkez yönetimi adına katılımcıları selamladığı konuşmasında Rıza Şehri’ne katkı sağlayanlara teşekkür etti. Rıza Şehri’nin sadece Çorum ve Türkiye’de değil dünyada önemli bir çalışma olduğunu da kaydeden Güvenç, “Bu çabalarınız bizleri de gururlandırmaktadır” şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da konuşmasında katılımcıları selamladıktan sonra Nurettin Dede ve ekibine Rıza Şehri projesinden dolayı kutladı. Rıza Şehri’ne tüm ülkeden ve yurtdışından insanların katkısı olduğunu, bu projenin ilimizin birlik beraberliğini perçinleyen bir dayanışma olduğunu ve Çorum’un 1980’de yaşadığı acılardan dersler çıkardığını ortaya koyduğunu anlatan Milletvekili Tahtasız; “Biz bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız” dedi.

Geceye katılan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Allah’ın Çorum’da sağlanan birlik beraberliği bozmamasını diledi. “Biz birbirimize sarılırsak zaten Anadolu Aslanı olan Çorum’da bu güzel coğrafyada vatanımıza yararlı olmaya devam edeceğiz” diyen Milletvekili Ahlatcı, “Şehrimizde ayağımız taşa da deyip tökezlesek de biz birbirimize kardeşlik hukuku ile sarılarak memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz. Böyle güzel insanların canların arasında milletvekili olarak Çorum’u temsil ettiğim için onur ve mutluluk duyuyorum. Nurettin Dede ve ekibine bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Gençlik Kolları üyeleri tarafından hazırlanan türkü şöleninde Şef İsmail Bilgin yönetimindeki Arda Koç, Deniz Turan, Nesimi Bilgin, Cansu Kaplan ve Deniz Pala sahne aldı. Birbirinden güzel türkülerle renklenen gecede daha sonra ise Vakfın Muğla Köyceğiz Şube Başkanı sanatçı Nezahat Doğan hem sazı hem de türküleriyle büyük alkış topladı.

Uğur – Meltem Çınar çiftinin sunuculuğunda devam eden programda sahne alan Uygar Erdoğan, Dinçer Şimşek ve Ercan Aygün’ün türküleri eşliğinde ise davetliler gönüllerince halaylar çekerek eğlendi. Dostluk ve Dayanışma Gecesi’nde son olarak ise açık artırma ile 6 tablo ve 1 sazın satışı yapıldı. Açık artırmadan 1.5 milyon TL civarında bir gelir elde edilirken, salonda bulunan davetliler tarafından yüklüce bir miktar da Hacı Bektaş Vakfı’nın “Rıza Şehri” projesi, için bağışta bulunuldu.