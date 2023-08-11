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Şahintepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Börekçi, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure ikramında bulundu. Şahintepe Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve Şahintepe Mahallesi halkı katıldı.

Şahintepe Mahallesi Muhtarı Çorumlu hemşehrimiz Hüseyin Börekçi; “Birliğin beraberliğin ve paylaşmanın zamanı Aşure Günü’nün hayırlara vesile olmasını bütün İslam Dünyasına, insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Saygıdeğer tüm katılımcıların ilgisinden büyük mutluluk duyduk. Bu güzel günde bizimle birlikte olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah kabul etsin” dedi.

Bu arada Şahintepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Börekçi’nin 2024 yılı Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerde tekrar Şahintepe Mahallesi Muhtar Adayı olduğu öğrenildi.