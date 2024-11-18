Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Temsilciliği, örgütlenme çalışmalarına başladı. Sendikanın Çorum Temsilciliğine Sefa Batak atandı.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sefa Batak, sendikanın hedef ve amaçları hakkında bilgi vererek tüm emeklileri Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olmaya davet etti.

Sendikanın Çorum Temsilcisi Sefa Batak, emeklilerin yıllardır hak kaybına uğradığını, geçinemediğini, zor bir süreç yaşadığını belirterek, emeklilerin ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, buna engel teşkil edecek her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük ve bilinç içerisinde demokratik yöntemler yoluyla mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Sendika Yasasının öngördüğü yüzde 1’lik üye sayısına ulaştıklarında emekliler adına toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacaklarının altını çizen Sefa Batak, emeklilerin en güzel yaşantıyı hak ettiğini vurguladı. Basın toplantısına ayrıca Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer de katıldı.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

İl Temsilcisi Sefa Batak, sendikanın kuruluş amaçlarını ve emeklilerin sorun ve taleplerini şu şekilde özetledi: “Birleşik Emekliler Sendikası, yaşamlarının en genç çağından başlayarak bugüne kadar hizmet vermiş emekliler, çalışan emekliler ve uzantısında yaşlılık aylığı alanlar, özel sigorta emeklileri, dul ve yetim aylığı alanlar, emekli sandığı ve tarım sigortası emeklilerinin ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel teşkil edecek her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük ve bilinç içerisinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar.

Birleşik Emekliler Sendikasına katılma gönüllülük esasına dayanır. Çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dul ve yetim olanlar, malül durumda olanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur’a, Emekli Sandığına bağlı olanlar, tarım sigortası emeklileri, yaşlılık aylığı alanlar, Emekli Sandığı veya özel emeklilik kurumlarından emekli aylığı alanlar sendikamıza üye olabilir.

Birleşik Emekliler Sendikası; ırk, cinsiyet, inanç, mezhep, renk, dil ve siyasi farklılıklara bakılmaksızın herkese eşit davranır ve herkesin aynı haklardan yararlanması için mücadele eder. Bilgi birikimi ve deneyimi son derece zengin olan emeklilerin evrensel temel hak ve özgürlüklerini korur. Tüm evrensel anlaşma, sözleşme ve yargı kararlarına sahip çıkarak üyelerinin sendikal hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağına inanır.

Birleşik Emekliler Sendikası demokrasiye ve insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamayı, değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür çeşitliliğini ortak toplumsal zenginliğimiz sayarak, siyasi partilerden bağımsız, hep birlikte kardeşçe ve insanca yaşamayı hedefler.

Amacımız ise Sendika Yasasının öngördüğü yüzde 1’lik üye sayısına ulaşıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlığı ile emekliler adına toplu sözleşme yapmak.



“EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR”

Emekliler çok zor koşullarda yaşıyor. Günden güne çalışma süreleri artırılarak daha da zorlaştırılan emeklilik bir haktır. Düşük maaşa mahkum bırakılan, ete, süte, meyveye, sebzeye ulaşamayan, torununa harçlık dahi veremeyen emekliler, çocuklarından yardım almak ayıbından kurtarılmalıdır. 200 TL ile 2019’da 200 ekmek alınabilirken, bugün 20 ekmek alınabilmektedir.

Büyük kentlerde ve Çorum’da kira fiyatları emekli maaşları karşısında ödenebilir olmaktan uzaktır. Uzun yıllarını çalışma yaşamına vermiş emekliler, daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Muayene olabilmek başlı başına bir sıkıntı olduğu gibi katkı payı ve benzeri nedenlerle daha da güçleşmektedir. Avrupa emeklisi, maaşıyla dünyayı gezerken bizim emeklilerimiz kahvehanede çay parası ödeyemediği için park köşelerinde zaman geçirmektedir.

Ülkemizin değerleri rantiyecilere hasta ve yolcu garantisi ile 39-49 yıllığına kiralanmış, otoyollar, hava limanları, hastaneler işletmecilere cennet iken, emeklilerimize cehennem olmuştur. Türkiye, yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin bir ülke. Yapılması gereken daha adil paylaşımdır.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI, ASGARİ

ÜCRETİN YÜZDE 40 FAZLASI OLMALI”

Gücümüzü toplumumuza ve ülkemize verdiğimiz emeğimizden alıyoruz. Birleşik Emekliler Sendikasında birleşerek toplu görüşme masasında yerimizi alacağız.

Sendikamız yeterli üye sayısına ulaşıp yetki aldığında toplu sözleşmedeki taleplerimiz: En düşük emekli aylığının 2002 yılı öncesi olduğu gibi asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmesi. Dul, yetim ve engelli maaşlarının asgari ücret oranına yükseltilmesi. 2 dini bayramda verilen bayram yardımının adının ikramiye olarak değiştirilmesi ve asgari ücret oranına yükseltilmesi.

Sağlıkta katkı payı kesintisinin kaldırılması. Emekli banka promosyonları SGK tarafından bankalara çağrı yapılarak açık artırma usulü ihale ile belirlenmeli, bu rakam 3 yıllık 36 bin TL’ye yükseltilmelidir. Bunları yapabilmemiz için gerekli olan tek şey sendikamıza üye olunması ve bir an önce yeterli sayıya ulaşıp yetki başvurusu yapmamızdır.”

Sendika ile ilgili bilgi almak veya irtibata geçmek isteyenler; İl Temsilcisi Sefa Batak’ın; 0536 897 04 17 nolu telefonunu arayabilecek.