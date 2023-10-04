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Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen halk konseri sırasında alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin saldırısına uğrayan C. S.(18) bıçakla bacağından yaralandı.

Bahabey Caddesi’nde ise 14 yaşındaki M.H. isimli çocuk kaldırımda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarından teapit ettikleri failleri yakalamak için çalışma başlattı.