Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni yıl mesajında birlik vurgusu yaparken, geçen sezon elde ettikleri başarılardan daha fazlasını kazanabilmek için daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Yalçın’ın, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan yeni yıl mesajı şöyle: “Yeni bir yılın başlangıcında, Cumhuriyetimizin 100. Yılını acı ve tatlı hatıralarla geride bırakmanın gururunu yaşıyor ve 2024 yılına büyük umutlar ve beklentilerle merhaba diyoruz.

2023 yılında hepimizi derinden üzen ve büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketi ile ülke olarak birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdik. Çorum Futbol Kulübü olarak 2023 yılında birçok zorluğun üstesinden birlikte geldik ve çok büyük başarılar elde ettik. Ancak, hedeflerimiz daha fazlası ve ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Büyük umutlarla beklediğimiz 2024 yılında, ülke olarak şehit haberleri almadığımız, tüm dünyada masum çocuklar ve kadınların katledilmediği, barış ve huzurun hakim olduğu, gariban ve mazlumun rahat ettiği, sporun birleştirici güç olması temennisi ile Çorum Futbol Kulübü ailesinin yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”