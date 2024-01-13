Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezonun ilk yarısını 27 puanla play-off potasında kapatan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında yarın İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’u konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle çıkışa geçen Ahlatcı Çorum FK, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Devre arasını Antalya’da yaptığı 9 günlük kamp programıyla geçiren kırmızı-siyahlı takım, yarınki Tuzlaspor maçını da kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de play-off potasındaki yerini korumak istiyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Atakan Cangöz yarınki zorlu maçta forma giyemeyecek.

Sezona kötü başlayan Tuzlaspor da, teknik direktörlük görevine Bekir İrtegün’ün getirilmesiyle çıkışa geçti. İstanbul temsilcisi, son haftalardaki çıkışını Çorum’dan puan veya puanlarla ayrılarak sürdürmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı stoper Awuku forma giyemeyecek.

27 puanla 7.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 16 puanlı 16.sıradaki Tuzlaspor arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

İki takım arasında, sezonun ilk yarısında, İstanbul’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazanmıştı.