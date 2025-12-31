Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2025 yılında vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun mesai harcadı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 2025 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 43 ev, 186 arazi ve anız yangını, 20 araç yangınına müdahale edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2025 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 60 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Dere, ayrıca ekiplerin 43 insan ve hayvan kurtarma ile 7 boğulma ve intihar olayına müdahale ettiklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi