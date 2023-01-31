Asayiş Şube Müdürlüğünce; il genelinde 2022 yılında gerçekleşen 217 evden hırsızlık olayının 141’i, 123 iş yerinden-resmi kurum ve kuruluştan hırsızlık olayının 107’si, 47 otodan hırsızlık olayının 33’ü, 16 oto hırsızlığı olayının 13’ü, 330 diğer hırsızlık olaylarının 237’si, 71 yağma olayının 67’si, 543 mala zarar verme olayının 371’i, 3 yankesicilik olayının 2’si aydınlatıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlardan; 9 kasten öldürme olayının tamamı, 22 taksirle öldürme olayının tamamı, 2 bin 70 kasten yaralama olayının 1.993’ü, 1.347 tehdit olayının 1.306’sı, 122 cinsel taciz-saldırının 117’si aydınlatıldı.

Tüm asayiş olaylarına bakıldığında 2022 yılında 13 bin 710 olay meydana geldi. Bu olayların 6.411’i kişilere karşı işlenen suçlar, 2.502’si mal varlığına karşı işlenen suçlar, 1.325’ i topluma karşı suçlar, 132’si millete ve devlete karşı suçlar, 3.340’ı takibi gereken diğer olaylar oldu.

2022 yılında meydana gelen olayların %93’ü aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gerek yürütülen sosyal projeler, gerek basın yayın faaliyetleri, gerekse de yürütülen kaliteli hizmetler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı sayesinde halkımızın da desteği ile suç ve suçlularla mücadelede büyük başarı sağlanmıştır. Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

