İstanbul’da devam eden Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş

Turnuvası’nda Mehmet Çeker’in 63 kiloda ikinci olmasından sonra Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars da üçüncülüğü elde etti. 60 kiloda mille mayoyu giyen Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İlbars, bronz madalya kazandı.

21 Haziran’da İstanbul’da başlayan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’nda grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, 63 kiloda Mehmet Çeker’in ikinci olmasının ardından Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars da üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada, grekoromen stil 60 kiloda milli mayo ile ülkemizi temsil eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, milli güreşçi Kerem Kamal’a yenilerek şampiyonluk şansını kaybederken, madalya müsabakasını kazanarak, bir diğer Türk güreşçi Kazım Tikence ile birlikte üçüncülüğü paylaştı. 60 kiloda, finalde İranlı güreşçi Meysam Karamali Dalkhani’yi yenen Kerem Kamal şampiyon olurken, İranlı güreşçi ikinciliği elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Başakşehir Spor Kompleksi’nde, 14 ülkeden 250 güreşçinin katılımıyla başlayan turnuvada, grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, Türkiye topladığı 220 puanla takım halinde şampiyonluğu kazandı. 169 puanla İran ikinci olurken, 111 puan toplayan Macaristan üçüncülük kupasının sahibi oldu.

25 Haziran’da sona erecek turnuva, serbest stil ve kadınlar müsabakalarıyla devam ediyor.