Alınan bilgiye göre içinde 3 kişinin bulunduğu 06 AAH 496 plakalı otomobil gece saatlerinde Gazi Caddesi eski Devlet Hastanesi önünde orta refüje çıkarak kaza yaptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gazi Ö.(28) hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi kaza yerinden firar etti.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.