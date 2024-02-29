Ahlatcı Çorum FK, 3 Mart Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk edeceği Bandırmaspor ile bugüne kadar resmi olarak iki kez karşılaştı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda yenilgi almadı.

Daha önce iki kez hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ahlatcı Çorum FK ile Bandırmaspor, biri Türkiye Kupası, biri de 1.Lig’de olmak üzere resmi maçlarda da iki kez karşılaştı.

KUPADA

ÇORUM FK

GALİP

İki takım 2017-2018 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nın 3.Eleme Turunda eşleşti. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda, 19 Eylül 2017’de oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazanarak adını 4.tura yazdırdı. Çorum temsilcisine galibiyeti getiren golü 55.dakikada Mert Sarı attı.

LİGDE BERABERLİK

Bu sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olan iki takım, 8.haftada, yine Bandırma’da karşı karşıya geldi. 7 Ekim 2023’te, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçta taraftar gol bulamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sezon öncesinde, Bolu’da oynanan hazırlık maçında ise gülen taraf 2-1’lik skorla Bandırmaspor oldu.

ÇORUM’DA İLK KEZ

3 Mart Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak olan Ahlatcı Çorum FK-Bandırmaspor Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 25.hafta karşılaşması, iki takım arasında Çorum’da oynanan ilk maç olarak da kayıtlara geçecek.