Ahlatcı Çorum FK ile play-off yarışındaki en önemli rakiplerinden Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 25.hafta maçı ilginç anlara sahne oldu.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçın 26.dakikasında, top oyunda iken bir anda stadın çim sulama sistemi faaliyete geçti. Fıskiyelerinden sular fışkırırken, hakem Ömer Faruk Gültekin karşılaşmayı durdurdu. Stat görevlilerinin müdahalesiyle sulama sistemi durduruldu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.