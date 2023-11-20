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Sitelerinin çevresinde çok katlı binaların yükseldiğini ancak kendi apartmanları için imar değişikliği yapılmadığını dile getiren bina sakinleri, Belediye’den çözüm bekliyor.

Şahin Apartmanı sakinleri adına açıklama yapan apartman yöneticisi Mustafa Kapar, 5000 metrekare apartman arazisi içerisinde 25 dairesi olan bir apartmanda oturduklarını, binalarının yaklaşık 40 yıllık eski bir yapı olduğunu söyledi.

Her katta 6 dairesi olan apartmanlarının 4 katlı ve kapıcı dairesi ile 25 daireden oluştuğunu kaydeden Kapar, “Binamız çok eski olduğu için asansörsüz ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Apartmanın çatısı akıyor, duvarlar ve kolonları çatlak ve tehlike arz ediyor. Belediyeden imar değişikliği talebimiz oldu ama olumlu bir cevap alamadık. Apartmanımızın karşısındaki yerlere farklı imar kullanım alanı verildiği halde bize verilmiyor. Mağduruz. Belediyeden defalarca randevu talebimiz olmasına rağmen bizlere randevu verilmedi. Bir tarafa 2500 metre kare alana 37 daire ruhsatı veriliyor. Bize gelince 5000 metre kare alana 25 daire yeri veriliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini, farklı uygulamalar yapılmamasını istiyoruz.” dedi. Seçimlerden önce Şahin ve Doğan apartmanlarına söz verildiğini hatırlatan Kapar, “Milletvekillerimizin ve siyasilerimizin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. Bu konuyu takip etmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.