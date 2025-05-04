Çorum Basın Derneği’nde gerçekleşen ziyarete Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli de katıldı. Ziyarette Çorum Basın Derneği’nin faaliyetleri hakkında Bilgili ve Karaca, görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan istişarelerin ardından Bilgili, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ise, yapılan istişarelerin dernek ve Çorum’daki basın mensupları adına çok verimli geçtiğini belirterek, Bilgili ve kurum personellerine gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ