Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Çorum İl Finali, ilkokul kategorisinde yapıldı.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen finalde öğrenciler, zeka ve strateji becerilerini sergiledi.

Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen, Fatih Tophan, Tahir Demir, Şube Müdürleri Nusret Muçen ve Hasan Doğan ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlkokul il finalinde öğrenciler “Pentago”, “Abluka”, “Equilibrio”, “Küre” ve “Motif” olmak üzere beş farklı oyun kategorisinde yarıştı. Toplam 13 ilkokuldan 55 öğrencinin katıldığı turnuva, çekişmeli anlara sahne oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kategorilerinde il birincisi olan öğrenciler, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kars ilinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil etme hakkı kazandı.

Etkinlik, ödül töreni ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ