Liselerarası Tenis Turnuvası’nda Bilgi Koleji birinciliği aldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Bilgi Koleji’nin ardından Ada Koleji ikinci, İnönü Lisesi üçüncü, Mehmetçik Lisesi dördüncü, TED Koleji ise beşinci oldu.

Bilgi Koleji’nin birinciliği elde eden ve okulun yönetici, öğretmen ve öğrencileri yanında velilerini de gururlandıran tenis takımı şu isimlerden oluşuyor: Nehir Kömürcü, Melis Yüksel, Bengü Özcan, Irmak Ilıca, Ecem Arslan ve Ece Özkul. Antrenörleri ise Çorum Tenis Kulübü’nden Aliye Nur Hasırcı.