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Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği bugün Yozgat'ta başladı. 12 takımın 3 grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Özel Bilgi Koleji A grubunda Ankara, Yozgat ve Aksaray temsilcileri ile eşleşti. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda grubun ilk maçında Çorum'un genç sultanları Yozgat Çözüm Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Eylül, Sara, Zeynep, Miray, Elif, Ecrin, Esma, Nermin, Beyza, Belin ve Nehir Gül oyuncu grubu ile maça çıkan Çorum temsilcisi Özel Bilgi Koleji maçı 25-17, 25-17 ve 25-20'lık setlerle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Çorum temsilcisi yarın ikinci maçında aynı salonda saat 17.00'da Aksaray Şehit Önder Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşı karşıya gelecek.