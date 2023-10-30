Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası 23-27 Ekim tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu'nda yapıldı. 32 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada sonunda Ali Misket Cumhuriyet Kupası'nın sahibi olurken, Fatih Bayar ikinci, Murat Yurt ve Ferhat Kireç ise üçüncülüğü elde etti.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç " Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebeti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı çerçevesinde düzenlenen bilardo turnuvasına 32 sporcunun katılmıştır. Görüyoruz ki ilimizde her geçen gün bilardo sporunun büyük bir ivme kazanmaktadır, bu ivmenin yukarıya doğru çıkmasında, bilardo sporunun gelişmesi yönünde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize , sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim.