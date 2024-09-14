Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Çorum'a gelişinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu da (ASKF) ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Ercan, beraberinde Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç ve Zirve Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Öztemiz ile birlikte Çorum ASKF'yi ziyarette Başkan Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyesi Mesut Çetinoğlu ile görüştü. Sporun konuşulduğu nezaket ziyareti sırasında ASKF Başkanı Arıcı, Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan'a Çorum'un simgesi Saat Kulesi'nin maketini hediye etti.

Editör: HABER MERKEZİ