Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Çorum ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin'e de uğradı.

Federasyon Başkanı Ercan, beraberinde Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, Bilardo İl Hakem Kurulu Başkanı Yüksel Tavukcu Altınhamle Spor Kulübü Başkanı Mesut Çetinoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin'i ziyaret etti. Ercan, kısa bir süre önce il müdür vekilliği görevine atanan Şahin'e "hayırlı olsun" deyip başarı dileklerinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ