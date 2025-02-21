Basın İlan Kurumu’nun dün sona eren 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı’nda, internet haber sitelerine alt yapı ve yazılım desteği sunulması, ayrıca BİK Analitik sisteminin resmî ilan yayımlama hakkına sahip internet haber siteleri ve talep eden diğer internet sitelerine çeşitli hizmetler verebilmesi amacıyla bir ticari işletmenin kurulmasına karar verildi.

Genel Kurul’da, Kurum tarafından süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranının 2025 yılı için % 45’ten % 35’e düşürülmesi kararlaştırılırken, asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 4 TL’den 5 TL’ye, yaygın gazeteler için de 6 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı.

Basın derneklerine ve Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından ülkemizde yayımlanan gazetelere verilecek yardımlar da belirlendi. 33. Dönem Genel Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.