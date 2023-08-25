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Alınan bilgiye göre C.K. ve K.Ç., önceden husumetli oldukları H.E. ve U.B. ile Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı civarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.K. ve K.Ç., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandılar.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kette bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.