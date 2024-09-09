Alınan bilgiye göre Muhammet Ö. ve Ali B. arasında Mimarsinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B., yanında taşıdığı bıçakla Muhammet Ö.'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralı halde Beytepe 5. Cadde'ye kaçan Muhammet Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.