30 yılı geçkin süredir yeme – içme sektöründeki tecrübesi bulunan Turgay Keser’in Bahabey Caddesi No: 67 adresinde 2010 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüğü Beyoğlu Kebap Salonu, Hatay Usulü dürüme alternatif dürüm arayanların adresi haline geldi.

Her türlü kebap, dürüm, ızgara, tava, yemek, Kellepaça, İşkembe, Beykoz, Ezogelin, Yayla ve Mercimek gibi çorba çeşitleri, fırında pizza, serpme kahvaltı, soğuk ve sıcak içecek çeşitleriyle damak zevkine düşkün konuklarını ağırlamaya devam eden Beyoğlu Kebap, kuruluş yıldönümüne özel tavuk dürümünde yeni bir kampanya daha başlattı.

İşletme sahibi Turgay Keser, 100 kişilik geniş salonu ve avlu bölümüyle hizmet veren Beyoğlu Kebap Salonu’nda yakın zamanda yaptıkları değişikliklerle müşterilerini daha ferah bir ortamda misafir etmeye başladıklarını hatırlattı.

Mangal ile dürüm çeşitlerini Çorum usulü odun ateşinde pişirdikleri pide ve lavaşlarla servis ettiklerini söyleyen Turgay Keser; Adana, Urfa, Et, Ciğer, Tavuk, Et Çöp Şiş, Tavuk Pirzola gibi dürüm çeşitleri, mangalda Adana Kebap, Urfa Kebap, Köfte, Kuzu Şiş, Karışık Izgara ve Beyti Kebap gibi çeşitlerle Pazartesi – Cumartesi günleri 06.00-22.00 saatleri arasında Çorumluların hizmetinde olduklarını vurguladı.

Yeşilçam yıldızları ile süsledikleri kafelerinde müşterilere farklı bir ambiyans içinde yemek yemelerinin yanısıra çay – kahve içme keyfi yaşattıklarını, köfte ve kanat gibi aile mönülerinin yanısıra ezme, çiğköfte, makarna salatası, biber turşusu gibi ikramlarının da bulunduğunu söyleyen Keser, vatandaşlara 0364 221 56 93 – 0551 230 59 63 nolu telefondan paket servis hizmeti de sunduklarını dile getirdi.

Her türlü düğün, kına, nişan, asker yemeği ve mevlîd gibi toplu yemek organizasyonlarıyla hizmetlerinin sürdüğünü kaydeden Keser tüm Çorumluları bu özel lezzetleri tatmaya davet etti.

