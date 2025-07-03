Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, son aylarda sosyal medya platformlarında ve çeşitli internet sitelerinde yayılan bazı içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın adı ile görsellerinin kullanılarak yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, yapay zekâ destekli sahte videolarla desteklenen bu tür içeriklerin “yatırım fırsatı”, “ek gelir”, “yüksek kazanç” gibi başlıklarla kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği belirtildi. Emniyet yetkilileri, bu tür duyuruların hiçbir resmi kurumla ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Sosyal medyada yoğun biçimde yayılan bu sahte ilanların birçok kullanıcıyı mağdur edebileceğine dikkat çeken İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların özellikle kişisel ve finansal bilgilerini bu tür platformlara vermemesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca benzeri içeriklerin ekran görüntüsü alınarak Emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında hem bireysel farkındalığın artırılması hem de hukuki işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların yalnızca resmi kurumların duyurularını esas almaları ve yatırım benzeri konularda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi