TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçısı, Türk Sanat Müziği’nin ünlü solisti Serap Mutlu Akbulut’un ağabeyi olan Dr. Ümit Mutlu, önceki gün 86 yaşında hayata veda etmişti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Opr.Dr. Ümit Mutlu, İzmir Devlet Korosu’nun santur sanatçısıydı ve 1975 yılında “Yılın Şarkısı” seçilen, yıllarca dillerden düşmeyen “Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım” şarkısının ve daha pek çok şarkının bestekârıydı.

Dr. Ümit Mutlu’nun cenazesinin defni, dün beklenirken, yakınlarının katılabilmesi için bugüne bırakıldı.

Tanınmış bestekârın cenazesi, bugün Karşıyaka Mavi Şehir Memur Kardeşler Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Menemen Emiralem Yayla Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.