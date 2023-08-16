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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezona 3-0’lık Tuzlaspor galibiyetiyle başlayan Ahlatcı Çorum FK’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak, Beşiktaş’tan 22 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

OPARE’DEN

KEREM’E

Lider başladığı sezonda üst sıralardan kopmak istemeyen Çorum FK, savunmasını Kerem Kalafat’la güçlendirecek. Edinilen bilgilere göre, sağ bek transferi için 2014-2015 Sezonunda Beşiktaş forması giyen Ganalı futbolcu Daniel Tawiah Opare ile de temas kuran Çorum FK, bir anda rotayı yine Beşiktaş’tan Kerem Kalafat’a çevirdi. Geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık geçiren genç sağ bekle prensip anlaşmasına varıldı. Bonservisi ile alınacak olan Kerem Kalafat için Beşiktaş’tan evrakların alınması bekleniyor. Kerem’in Çorum’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

KEREM

KALAFAT

KİMDİR

Beşiktaş’ın altyapısında yetişen Kerem Kalafat, Giresunspor, Uşakspor ve en son Çaykur Rizespor’da kiralık oynadı. Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde de süre alan Kerem Kalafat, U17 ve U19 Milli Takımlarının da formalarını giydi.

Geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ bek, 11 resmi maçta 698 dakika süre alırken, 1 sarı kart gördü.