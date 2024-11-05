19. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in koyu bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir.

Sevda-Tahsin İlker Arifioğlu’nun oğulları, torunu Mert Ulaş ise, babası gibi Beşiktaşlı. Dedesiyle gerektiğinde tartışmaya girecek kadar da futboldan anlıyor.

Daha önce Çorum FK maçını da Çorum’a gelip izleyen Mert Ulaş, geçtiğimiz Cumartesi günü de, anne-babasıyla Beşiktaş-Kasımpaşa maçını “Kartal’ın mabedi” Dolmabahçe’de izledi. Sonuç tatsız olsa da, Beşiktaş’ı tribünden izlemek Küçük Kartal’ı çok mutlu etti.

Maçtan sonra anne-babasına dedi ki: “Çorum FK bu haftaki maçını kazanmış. Çorum’da bir maçını daha izlemek istiyorum!”

Elbette, anne-babasından bu sözü de aldı.

Hitit Kartalı da seni bekliyor Mert Ulaş!